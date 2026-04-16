Emery: “Massimo rispetto per il Bologna, ha giocato due gare molto serie”

16/04/2026 | 23:38:49

Unai Emery ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria sul Bologna: “Massimo rispetto per le competizioni europee, che siano Champions League, Europa League o Conference League, e massimo rispetto anche nei confronti del Bologna che ha disputato due partite molto, molto serie. Il Forest ha la sua storia, con due Champions League vinte, e l’Aston Villa ne ha vinta una, la Coppa dei Campioni. Sarà una grande partita, soprattutto per i tifosi: due club, due società con una grande storia europea. Ne approfitteremo e ce lo godremo”.

foto x aston villa