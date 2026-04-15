Emery: “Il Bologna può segnare in qualsiasi momento. Martinez? E’ pronto, domani prenderemo una decisione”

15/04/2026 | 16:30:49

Il tecnico dell’Aston Villa, Unai Emery, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna. Queste le sue parole:

“Se chi segnerà il primo gol sarà un fattore? Magari no, anche perché potremmo non segnare né noi né loro. Noi saremo pronti in qualsiasi situazione ci troveremo. Me lo aspetto io ma anche i giocatori, hanno ricevuto il mio messaggio e il mio piano gara per domani, basato sulla gara di andata. Cosa mi porto dall’andata? Mi è piaciuto come abbiamo segnato il primo gol, è stato fantastico e importante. Ma dobbiamo essere consapevoli che loro possono segnare in qualsiasi momento, per questo servirà essere pronti per qualsiasi cosa. Le condizioni di Emiliano Martinez? Un portiere fantastico, un ragazzo fantastico. E’ pronto. Sta facendo prestazioni fantastiche e siamo orgogliosi di lui. Domenica ha avuto un problema all’ultimo minuto ma Bizot ha fatto benissimo. Oggi si è allenato col gruppo, dovrebbe essere disponibile e domani prenderemo una decisione”.

Foto: Instagram Aston Villa