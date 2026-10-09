Elphege: “Ho continuato a credere nei miei sogni. L’allenatore più importante? Philippe Hinsberger, ha creduto davvero molto in me”

09/10/2026 | 21:32:43

L’attaccante del Parma, Nesta Elphege, ha concesso un’intervista a DAZN Francia. Queste le sue parole:

“Se ho mai dubitato di me? Non ti mentirò dicendoti che ho sempre creduto in me e che non ho mai dubitato di nulla. A volte è stato inevitabilmente difficile. Mi sono detto: ‘Ah, sarà complicato, e tutto il resto…’. Sono rimasto mentalmente forte, non ho mollato e ho continuato a credere nei miei sogni. L’allenatore più importante? Philippe Hinsberger è stato davvero una figura chiave nel successo che ho ottenuto finora nella mia carriera, perché è l’allenatore che, per così dire, mi ha fatto esplodere calcisticamente. Tra le altre cose, perché ha creduto davvero molto in me. Mi ha aiutato tantissimo, mi ha aiutato a migliorare e a crescere. E naturalmente gli sono molto riconoscente”.

Foto: sito Parma