Elmas si presenta: “L’Atalanta è un top club. Posso occupare qualsiasi zona di campo”

25/08/2026 | 16:03:40

Elijf Elmas, il nuovo tuttofare dell’Atalanta, si è presentato in questi minuti in conferenza stampa. Le sue parole.

Sulla scelta dell’Atalanta: “Prima di tutto voglio dire grazie al presidente Luca Percassi e al direttore per questa fiducia. In verità non ho pensato tanto, perché l’Atalanta è un top club, con grandi cose, e lo ha già dimostrato negli anni. Hanno vinto l’Europa League e per questo spero di fare bene e di ripagare la fiducia della società”.

Sulla sua duttilità: “In verità anche prima ho fatto tanti ruoli. Posso giocare da tutte le parti, e mi adatto. L’importante è essere pronto, e spero di dare il mio massimo per la squadra e per tutti”.

Su Sarri: “Non avevo mai parlato prima con il mister, però lo conoscevo dai tempi di Napoli, di Lazio, anche del Chelsea: conoscevo già il suo gioco. In verità mi ha chiesto solo se sono pronto, cose normali. Abbiamo parlato di questo e, come sapete, nell’ultima partita mi ha già spiegato tante cose, cosa devo fare. Mi fa davvero piacere”.

Sulla scelta del 99: “Perché ho preso il 99? L’ho preso perché sono nato nel ’99, ed è un numero con cui ho giocato anche al Fenerbahçe: mi ha portato un pochettino di fortuna”.

Sulla tifoseria bergamasca: “In verità già due giorni fa, nella partita, e anche in passato, ho capito che la tifoseria dell’Atalanta è passionale, caldissima, canta sempre fino all’ultimo. E secondo me loro sono un’arma in più per noi: è veramente una bella cosa”.

Foto: Sito Atalanta