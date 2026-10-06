Elliott risponde alle accuse dell’Equipe sul legame Milan-Lille: “Nessuna di queste accuse ha fondamento”

06/10/2026 | 12:40:41

L’ex fondo proprietario del Milan, Elliott, ha rilasciato un comunicato in risposta alle accuse formulate da L’Equipe su presunti legami tra il Milan e il Lille nel periodo in cui il fondo era proprietario del club rossonero. Nell’inchiesta del quotidiano francese vengono riportate alcune chat ed e-mail di ex dirigenti del Milan, che proverebbero come il fondo abbia gestito contemporaneamente sia il Milan sia il Lille, violando le norme UEFA sulla multiproprietà.

Questo il comunicato di Elliott:

“I magistrati italiani hanno esaminato e valutato tutto questo materiale, nel suo corretto contesto, e hanno raccomandato l‘archiviazione del procedimento senza alcuna accusa. Siamo delusi, ma non sorpresi, nel constatare che, poco prima che tale raccomandazione venisse esaminata da un tribunale italiano, alcuni materiali selezionati siano stati divulgati pubblicamente, molto probabilmente da una controparte frustrata e incline a iniziative legali pretestuose, che non ha ottenuto successo in nessuna delle numerose azioni legali intraprese. La UEFA ha già esaminato la questione e ha stabilito che Elliott non esercita alcun controllo o influenza determinante sul Lille. L’unico rapporto di Elliott con il Lille è sempre stato quello di finanziatore. In parole povere, nessuna di queste accuse ha fondamento”.

Foto: X Milan