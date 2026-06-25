Elliot Anderson al Manchester City in dirittura. I dettagli

25/06/2026 | 23:10:01

Elliot Anderson è a un passo dal Manchester City. Accordo raggiunto con il Nottingham Forest, un affare da circa 130 milioni di sterline. The Athletic conferma l’intesa definitiva dopo le trattative giunte alle fasi finali, come riportato già nei giorni scorsi. Oggi Anderson ha forzato la mano con il club chiedendo definitivamente la cessione. Visite mediche nei prossimi giorni negli Stati Uniti. Il Nottingham ha da settimane Frattesi come obiettivo, anche se il centrocampista dell’Inter ha preferito prendete tempo per verificare le situazioni in Italia (piace anche a Spalletti). Molto presto dovrà prendere una decisione definitiva

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