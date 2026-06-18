Elezioni FIGC: l’Anac dà parere positivo, Malagò può concorrere alla presidenza
18/06/2026 | 15:02:39
L’Anac ha dato parere positivo riguardo all’eleggibilità di Giovanni Malagò alla presidenza della FIGC. Il parere arrivato oggi a seguito di dubbi riguardanti il divieto di “pantouflage”.
Questo il comunicato:
“La disposizione citata rinvia alla previsione contenuta nell’articolo 29-bis della legge n.262/2005, la quale, letta in combinato disposto con la norma di rinvio, richiede che il rapporto avviato al termine dell’incarico presso l’organo collegiale rientri tra i “rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego – dice l’Anac – Considerato il tenore letterale della disposizione gli incarichi di presidente o di membro di organi collegiali degli enti privati in destinazione non sono riconducibili ad alcuna delle suddette categorie”. “Ne consegue che, nel caso di specie, – conclude l’Anticorruzione – difetta uno dei presupposti di applicabilità della disciplina delle incompatibilità successive prevista dall’articolo 3, comma 3-bis, decreto-legge n. 25/2025, con ciò rendendo non necessario l’esame degli ulteriori presupposti richiesti dalla disposizione medesima”.
Foto: X CONI