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El Shaarawy: “Roma rimarrà il mio posto del cuore. Voglio tornarci quando mi sarò ritirato”

23/05/2026 | 13:00:16

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Intervistato da Sportweek, Stephan El Shaarawy, attaccante della Roma, che lascerà tra poche settimane la Capitale, ha parlato del suo rapporto con il club giallorosso.
Le sue parole: “Questa città mi ha accolto non una ma due volte, la prima nel 2016 e poi quando sono tornato dalla Cina. L’affetto che era rimasto tra la gente mi ha colpito tanto. Poi qui ho costruito le mie amicizie, ho comprato casa, Roma è il posto del cuore. Così come la Roma, il club in cui sono cresciuto, come uomo e come calciatore. Mi ha dato tantissimo e di certo mi mancherà.

Sul club: “In una squadra importante come la Roma è giusto che le pressioni ci siano. Quello che si sta chiudendo è stato un anno un po’ più complicato dei precedenti. Ho giocato meno e le volte in cui ho giocato non ho fatto proprio l’attaccante, ho fatto il quinto, altri ruoli per cui anche i numeri sono stati diversi”.

Infine, El Shaarawy si è concesso anche una promessa per quanto riguarda il futuro una volta appesi gli scarpini al chiodo: “Il desiderio è quello di tornare qui quando smetterò di giocare. Questa ormai è casa mia, della mia compagna e lo sarà dei nostri figli”.
Foto: Instagram Roma