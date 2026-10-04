El Mala su Klopp: “Ha avuto una carriera fantastica. Lo ascolti in modo diverso rispetto a un altro allenatore”

04/10/2026 | 14:00:33

L’attaccante della Nazionale tedesca, Said El Mala, ha parlato ai microfoni di Sky Sport Germania. Queste le sue parole su Klopp:

“È semplicemente un allenatore aperto e onesto. Non dobbiamo minimizzare: ha avuto una carriera fantastica. Sa quello che fa e i giocatori lo sanno. Lo ascolti in modo diverso rispetto a un altro allenatore. E sì, penso che questo dia a tutti la sensazione di: ‘Ok, potrebbe essere qualcosa di speciale’. È davvero difficile da descrivere. Bisogna conoscerlo da vicino. L’allenatore è molto vicino a noi e ci fa sentire tutti parte del gruppo. Il modo in cui ci parla, il modo in cui ci motiva, anche prima della partita o durante la settimana. Ti dà una bella sensazione. È estremamente divertente allenarsi con lui. Anche con la squadra. Tutti vanno d’accordo con tutti. E si vede in campo”.

Foto: sito DFB