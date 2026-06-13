El Aynaoui: “Abbiamo studiato bene il Brasile. Io dico che sarà una gara equilibrata”

13/06/2026 | 22:06:22

Il centrocampista della Roma, El Aynaoui è pronto all’esordio al Mondiale. Tra poche ore il suo Marocco sfiderà il Brasile nella gara di esordio della competizione, nella gara forse più interessante di tutti i gironi.

Il centrocampista ha così parlato a LeSiteInfo: “Abbiamo lavorato bene in questi giorni sulla squadra del Brasile. Abbiamo visto i loro punti deboli e proveremo a sfruttarli. Sarà una grande partita. Siamo determinati. Lo staff ha lavorato molto bene analizzando le ultime partite del Brasile. Il pubblico marocchino è incredibile. Lo abbiamo già visto durante la preparazione nella partita contro la Norvegia: ci sembrava di essere a casa”.

Foto: sito Roma