Ekhator: “Baldini persona schietta e leale. De Rossi mi aiuta molto”

23/04/2026 | 23:30:05

Jeff Ekhator, giocatore del Genoa, ha parlato a Vivo Azzurro TV.

Queste le sue parole: “Baldini? Il mister è una persona molto schietta, molto brava, che sa quel che fa e ogni cosa che ci dice è per il nostro bene e per farci andare il più lontano possibile. Il gol con l’Under 21 ha significato molto per me”.

Su Daniele De Rossi: “Mister De Rossi sa quanto ci tengo a far bene con questi colori. Ti aiuta, ti dà consigli e mi dice spesso di stare in aerea”.

Le sue origini: “Sono nigeriano da parte di entrambi i genitori. Mi parlano sia in italiano che in nigeriano. Mi piacerebbe andarci, magari questa estate. Mi hanno raccontato qualcosa, di quando sono venuti qui per lavorare. Siamo felici tutti insieme. Quando sono con i miei amici mi sento più nigeriano ma nel resto in fondo mi sento più italiano. Non mi aspettavo questo percorso molto veloce perché ci sono anche altri calciatori che se lo meritano. Sono fiducioso delle mie capacità e di aver fatto uno step in più dall’Under 19 all’Under 21”.

Foto: sito Genoa