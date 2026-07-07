Egitto, Ziko attacca: “Complimenti all’Argentina per la vittoria dei Mondiali, il torneo è truccato”

07/07/2026 | 23:04:15

L’esterno dell’Egitto, Ziko, autore del momentaneo 2-0 contro l’Argentina, ha duramente attaccato l’arbitro parlando in zona mista: “Congratulazioni all’Argentina per la vittoria del Mondiale: il torneo era già truccato, non avevano bisogno di altro. L’arbitro è stato ingiusto, ingiusto, ingiusto! François è stato a loro favore dall’inizio. Ha cercato costantemente di fermarci e in campo ci zittiva di continuo”.

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