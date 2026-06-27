Egitto, da valutare le condizioni di Salah in vista della gara contro l’Australia
27/06/2026 | 21:05:49
L’Egitto ha festeggiato la prima storica qualificazione a una fase ad eliminazione diretta di un Mondiale. I faraoni sfideranno ai sedicesimi l’Australia ma devono fare i conti con alcuni problemi di Salah.
L’asso, da poco svincolatosi dal Liverpool, è stato costretto a lasciare il campo nell’ultima gara del girone per un fastidio muscolare. Il giocatore si è accomodato in panchina con una borsa del ghiaccio sul bicipite femorale sinistro. Da valutare le sue condizioni, in vista della partita contro l’Australia che si giocherà il 3 luglio ad Arlington.
Foto: X personale