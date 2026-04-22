Edoardo Motta eroe della Lazio: dalla trattativa di gennaio alla finale di Coppa Italia

22/04/2026 | 23:58:48

Una trattativa che vi abbiamo raccontato in esclusiva dal 22 gennaio, quella che ha portato Edoardo Motta alla Lazio. Il giovane portiere classe 2001 è stato pagato solo un milione di euro più bonus e si è rivelato un prospetto davvero molto interessante, capace di regalare la finale di Coppa Italia a Sarri, parando ben quattro rigori in una partita dal carico di tensione elevatissima contro l’Atalanta. Motta è cresciuto nelle giovanili della Juventus, che nell’estate del 2024 lo ha ceduto alla Reggiana, fino al trasferimento dello scorso gennaio nella Capitale. Questa sera ha regalato una notte magica ai biancocelesti, trascinandola alla partita del 13 maggio contro l’Inter.

foto sito lazio