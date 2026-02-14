Ederson non sbaglia dal dischetto: Lazio-Atalanta 0-1 dopo i primi 45′
14/02/2026 | 18:49:58
L’Atalanta è in vantaggio contro la Lazio al termine dei primi 45′. Una partita equilibrata all’Olimpico, fino all’episodio che ha cambiato il risultato. L’arbitro assegna un calcio di rigore all’Atalanta dopo il tocco di mano di Cataldi sul cross di Zappacosta! Tira Ederson che spiazza Provedel: la palla finisce alla destra del portiere laziale. Il primo tempo si chiude 1-0 per l’Atalanta.
foto x atalanta