Ufficiale: Echeverri è un nuovo giocatore del Bayer Leverkusen

21/08/2025 | 16:40:41

Il Bayer Leverkusen ha annunciato l’acquisto di Claudio Echeverri dal Manchester City. La nota del club tedesco presente sul sito ufficiale: “Il Bayer 04 Leverkusen ha ingaggiato il centrocampista argentino Claudio Echeverri. Il 19enne arriva in prestito annuale dal club di PremierLeague, ilManchester City, e al club di Bundesliga indosserà la maglia numero 9. L’Under 20 argentino era passato già a gennaio 2024 dal River Plate al club di vertice inglese, che lo aveva lasciato in prestito per un altro anno al suo club d’origine a Buenos Aires. All’inizio del 2025 è poi arrivato il trasferimento definitivo al Manchester, dove Echeverri è considerato un prospetto per il futuro ed è stato inserito in un percorso di crescita mirato”.

Foto: sito Bayer Leverkusen