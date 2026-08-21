Ecco Savinho, il nuovo asso per De Zerbi

21/08/2026 | 11:39:04

Il Tottenham, nonostante i 267 milioni di euro spesi sul mercato, non ha intenzione di ritirare i remi in barca. La proprietà ha promesso a Roberto De Zerbi, al momento del suo arrivo e in caso di salvezza, poi ottenuta, un mercato faraonico ed effettivamente si sta realizzando. Agli acquisti, già ufficiali, di Tonali, Matheus Fernandes, van Hecke, Senesi, Robertson e Dubravka, si stanno per aggiungere altri due pezzi da 90. Infatti, l’asse con il Manchester City è bollente e, in attesa di sbrogliare gli ultimi dettagli per Omar Marmoush, gli Spurs hanno chiuso, nella serata di ieri, per Savinho. L’esterno mancino brasiliano costerà più di 90 milioni di euro e andrà a rinforzare la fascia destra. Esploso nel Girona di Dovbyk e Yan Couto, durante la stagione 2023/24, chiusa in bellezza con la prima storica qualificazione in Champions del club di Barcellona, Savinho ha messo a referto 11 gol e 10 assist fra tutte le competizioni. Il salto da Guardiola, però, si è rivelato troppo avventato e, nonostante una prima stagione da semi titolare, il brasiliano non è mai riuscito a incidere fino in fondo. Con De Zerbi, però, potrebbe trovare la consacrazione decisiva, sentendosi al centro del progetto e conquistando, chissà, anche la Nazionale brasiliana.

Foto: Instagram Savinho