Ecco la nuova maglia dell’Arsenal: sangue o effetto marmo?

Ha fatto molto discutere la nuova presunta magia dell’Arsenal, che il club inglese dovrebbe indossare come seconda maglia a partire dalla prossima stagione. Infatti, la divisa – il cui tema dovrebbe ricordare le venature del marmo – sembrerebbe essere ricoperta da schizzi di sangue. O almeno, questo è quello che traspare dall’anticipazione fornita dal sito specializzato Footy Headlines. Una divisa non apprezzata dai tifosi dei Gunners che, sui social, si sono scatenati con diversi commenti più o meno ironici come: “Forse così spaventeremo gli avversari e cominceremo a vincere fuori casa?” – “E’ un modo per onorare il fatto che ogni anno siamo fuori dalla top 4″ – “Sembrerà che i giocatori siano stati appena sbranati da un orso.”

Foto: Footy Headlines