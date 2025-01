È morto Andrea Toccafondi, storico presidente del Prato

Si è spento, all’età di 78 anni, Andrea Toccafondi, imprenditore della logistica e per molti anni proprietario e presidente del Prato. In una nota del Comune, la sindaca Ilaria Bugetti ha espresso vicinanza e cordoglio alla famiglia dello storico presidente del club toscano.

“Siamo vicini alla moglie Luciana e ai figli Paolo, Simona, Donatella e Susanna in questo momento di grande dolore. Con Andrea se ne va un importante pezzo della recente storia di questa città, soprattutto calcistica. Ci mancheranno la sua schiettezza, la sua intraprendenza e la sua forza”.

Pubblicato dai canali del Prato il ricordo di Toccafondi: “La Società apprende, con profonda tristezza, la scomparsa del suo storico presidente” venuto a mancare a Madone, in provincia di Bergamo, dove risiedeva da tempo. La sua dedizione e il suo amore per l’AC Prato rimarranno per sempre impressi nella memoria di tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo e di collaborare con lui. La sua schiettezza, intraprendenza e forza sono state qualità che hanno contraddistinto il suo operato e che ci mancheranno profondamente. In questo momento di profondo dolore, la Società AC Prato si stringe attorno alla moglie Luciana e ai figli Paolo, Simona, Donatella e Susanna, esprimendo le più sentite condoglianze”.

Foto: Instagram Prato