È l’Italia di Mancio: Olise illude Zidane, doppio Pio Esposito e Frattesi firmano il 3-1

12/11/2026 | 22:42:15

Termina con una vittoria azzurra per 3-1 la partita di ritorno tra Italia e Francia. Sono stati gli uomini di Zidane ad aprire le marcature grazie alla rete di Olise al 10′. I Blues hanno continuato a dominare il possesso palla, con gli Azzurri che hanno però saputo approfittare degli spazi lasciati dagli ospiti. Al 26′, infatti, gli Azzurri trovano la rete del pareggio grazie a Pio Esposito che, su assist di Cambiaghi, supera Upamecano e deposita il pallone in rete, battendo Maignan. Le due squadre tornano quindi negli spogliatoi sul punteggio di 1-1.

Nella ripresa l’Italia inizia a spingersi maggiormente in avanti, mettendo sotto pressione la difesa francese. Al 59′ Malo Gusto commette un fallo nella propria area di rigore e il direttore di gara, Kovacs, assegna il penalty. Sul dischetto si presenta Sebastiano Esposito, che non riesce però a trasformare la massima punizione. La delusione degli Azzurri dura poco: al 63′ ci pensa Frattesi a portare l’Italia in vantaggio per 2-1. Gli Azzurri non si fermano e al 74′ viene assegnato un altro calcio di rigore, questa volta per un fallo di Upamecano. Dagli undici metri si presenta Pio Esposito, che al 75′ trasforma il penalty e firma la rete del definitivo 3-1.

L’Italia si trova ora prima nella classifica del proprio girone a parimerito con la Francia a 10 punti ma è davanti grazie alla differenza reti, mentre il Belgio si trova terzo a 9 punti. Gli uomini di Mancini dovranno quindi vincere domenica contro i belga per approdare alle semifinali di Nations League.

Foto: X Italia