È iniziata l’avventura di Messi all’Inter Miami: l’argentino è sbarcato negli Stati Uniti

Comincia l’avventura di Lionel Messi negli Stati Uniti, in MLS, all’Inter Miami. La leggenda argentina è sbarcata da poco all’aeroporto di Miami, pronto a dare il via alla sua esperienza. Insieme all’ex Barcellona e PSG anche la moglie Antonella e i figli Thiago, Mateo e Ciro. Presente anche il padre-agente Jorge. Per domenica è prevista la presentazione ufficiale, con un grande evento in Florida. A riportarlo è Tyc Sports, con tanto di immagini dagli Stati Uniti.

IMÁGENES EXCLUSIVAS: ¡MESSI ATERRIZÓ EN MIAMI! 🛬🇺🇸 El CAPITÁN de la #SelecciónArgentina arribó a tierras estadounidenses para dar inicio a su ciclo en Inter Miami. pic.twitter.com/LjCCJI5iQv — TyC Sports (@TyCSports) July 11, 2023

Foto: Instagram Messi