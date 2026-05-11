Dzemaili: “Conte? Fossi in lui mi guarderei intorno. Il Bologna deve fare di tutto per tenere Italiano”

11/05/2026 | 11:37:46

L’ex Napoli e Bologna, Blerim Dzemaili, ha concesso un’intervista a La Gazzetta dello Sport. Queste le sue parole:

“Conte? Fossi in lui mi guarderei intorno: quel che doveva fare lo ha fatto bene. Un ritorno di Sarri? Le minestre riscaldate spesso non riescono ad avere… sapore. Italiano? Il Bologna deve fare di tutto per tenerlo. Stare un anno senza Europa capita ma l’anno prossimo il club dovrà fare di tutto per esserci. Ripartendo da Vincenzo”.

Foto: sito Bologna