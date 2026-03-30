Dzeko: “L’Italia non ci sottovaluterà. Farò di tutto per la Bosnia”

30/03/2026 | 11:30:00

Edin Dzeko ha parlato così in conferenza stampa: “Sono sicuro che l’Italia non ci sottovaluterà, soprattutto non dopo le dichiarazioni di Dimarco e Vicario. Nessuno è stato felice per come sono andate le cose. Noi dobbiamo dimostrare qualità, giochiamo in casa e puntiamo molto sui tifosi. Quello che desideriamo è vincere, però bisogna comunque prepararsi e giocarla al massimo. Gli italiani si saranno preparati bene. L’amore della gente? Sicuramente è qualcosa che mi fa sentire molto fiero e orgoglioso, lo dimostro anche. Farò di tutto per la nazionale, finché posso e finché l’allenatore mi chiama io sicuramente giocherò”.

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