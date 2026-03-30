Dzeko: “L’esultanza di Dimarco? Bisogna essere intelligenti, ma sono cose normali”

30/03/2026 | 11:08:14

Edin Dzeko ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l’Italia: “L’esultanza di Dimarco? Meno male che il focus si è spostato dall’altra parte, è normale. Ognuno ha le proprie preferenze, con chi vuole giocare e chi non vuole. Bisogna essere intelligenti. Soprattutto oggi con i social network, perché ogni cosa può scivolare in una diversa direzione. Però per me è tutto normale”.

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