Dzeko e lo Schalke 04 avanti insieme: c’è l’accordo

29/07/2026 | 11:04:07

Il futuro di Edin Dzeko sarà ancora allo Schalke 04. Il trasferimento del bosniaco ai tedeschi è ormai cosa fatta. È stato raggiunto un accordo totale tra tutte le parti, dopo i sei mesi in prestito il centravanti e il club tedesco hanno trovato la quadra per proseguire insieme. Il giocatore ex Roma e Inter firmerà un contratto di un anno con il club tedesco, fino a giugno 2027. Prima, però, dovrà superare con successo le visite mediche. Lunedì l’attaccante bosniaco, in caso di buon esito alle visite mediche, si aggregherà alla prima squadra e dovrebbe essere a disposizione per l’amichevole dello Schalke contro l’Atalanta, in programma sabato prossimo. Lo riporta The Bosnian e vari media tedeschi.

foto x uefa pro