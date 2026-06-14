Dzeko e la lettera ai bambini della Bosnia: “Nulla è impossibile. Sono cresciuto con la guerra e all’improvviso mi sono trovato in una favola”

14/06/2026 | 19:23:34

Bellissima lettera di Dzeko, attaccante della Nazionale bosniaca, rivolta ai bambini della sua Nazionale, in vista del sogno Mondiale: “Cari bambini della Bosnia ed Erzegovina, ho un solo messaggio per voi. Nulla è impossibile. Nulla. Siamo fortunati ad essere bosniaci. Non lo dico solo come un uomo che ha potuto realizzare il suo sogno, ma come un ragazzo che è sopravvissuto alla guerra e che avrebbe potuto facilmente avere un destino diverso.

Non mi piace parlare dell’assedio di Sarajevo, ma è importante che capiate com’è stato veramente. Avevo sei anni quando è iniziato. Ricordo quando suonarono le prime sirene, mia madre mi prese in braccio e ci nascondemmo dietro la scarpiera. Quello fu il primo giorno. Andò avanti per quattro anni. Non capivamo appieno cosa stesse succedendo, ma ogni singolo giorno eravamo terrorizzati. Quando la nostra casa divenne troppo pericolosa per restare, ci trasferimmo nell’appartamento dei miei nonni. Credo che fosse di circa 40 metri quadrati. Eravamo in 15 – cugini, zii, zie – tutti a dormire sul pavimento.

Giocavamo a Monopoli. Lo conoscete? Era pericoloso uscire, perché i cecchini circondavano la città, così io e i miei cugini ci sedevamo sul pavimento del balcone e giocavamo per ore. Sentivamo le sirene e le bombe. A volte la terra tremava e i pezzi del Monopoli finivano sparsi per tutto il pavimento.

Ma ogni volta che giocavamo, c’erano quei piccoli momenti in cui ci perdevamo nel gioco. Per un paio di minuti, dimenticavamo la guerra.

Dimenticavamo che il mondo stava crollando intorno a noi.

Per un attimo, ci era concesso di essere semplicemente bambini.

Desideravamo tanto giocare a calcio fuori. Ogni giorno vedevamo persone innocenti portate via in ambulanza. Ma come si fa a rinchiudere un bambino in casa per quattro anni? Non si può, e i nostri genitori lo sapevano. Ogni tanto, quando sembrava esserci un po’ di tranquillità, mia madre apriva la porta d’ingresso e io uscivo a giocare con gli altri bambini del quartiere.

Non dimenticherò mai l’espressione che aveva quando apriva quella porta. Un sorriso appena accennato, perché era così felice di vedermi giocare. Poi la guardavo negli occhi e capivo quanto fosse preoccupata che non sarei più tornato.

Tutti noi dovevamo uscire di tanto in tanto. L’acqua finiva sempre, quindi dovevamo prendere questi secchi e metterci in fila in una delle strade per riempirli. Gli ascensori erano fuori servizio. Non c’era corrente. Quindi camminavamo. Terzo piano… quarto piano… ancora sei piani da salire. Dovevo essere il bambino più in forma di Sarajevo. Anche il cibo era una lotta. I nostri genitori rischiavano la vita per procurarcelo. Ma a volte queste scatole piene di cibo cadevano dal cielo, come per magia. Le chiamavamo le nostre scatole del pranzo. Non sapevamo da dove venissero e non ci importava. Erano razioni militari. Per noi avevano un sapore incredibile. Quando mangi sempre le stesse cose, il burro d’arachidi sembra un dono del cielo.

Alla fine, siamo sopravvissuti. Ripensandoci, mi stupisco di quanto fossimo forti. Eravamo solo dei bambini. Ma la guerra non aveva senso. Tutte quelle persone innocenti uccise, e per cosa?

Per soldi. Potere. Ego.

Per niente.

Quando oggi sento parlare di guerra al telegiornale, mi sento male.

Non voglio vederla da nessuna parte.

Per qualche ragione, gli adulti non imparano mai.

Avevo quasi 10 anni quando finì l’assedio. Non avevo intenzione di diventare un calciatore.

Sembrava così impossibile che non ci ho nemmeno pensato. Vedete, era tutto distrutto. I campi da calcio che vedete oggi sono stati completamente distrutti dalle fiamme. Ho continuato a giocare solo perché mi piaceva. Mio padre mi portava in una palestra scolastica, dove mi allenavo per i primi mesi. Alla fine, ripulirono il campo e iniziarono a tracciare le linee bianche su quei terreni bruciati.

Il lavoro di mio padre all’epoca era consegnare torte e pane, ma quando entrai nella mia prima squadra, si prendeva delle pause per accompagnarmi agli allenamenti. Durante il tragitto, mi diceva di essere gentile e di trattare tutti allo stesso modo, a prescindere dalla loro provenienza o dal loro lavoro. Non l’ho mai dimenticato. Era stato un giocatore nelle serie inferiori ed era il mio eroe. Ogni volta che scendevo dalla macchina, mi dava una banana e mi diceva: “Buona fortuna, figliolo”.

Nei fine settimana, guardavamo insieme le partite di calcio in televisione (una rara pausa dalle telenovelas messicane che guardavo tutti i giorni con mia madre). A quei tempi, la Serie A era il campionato migliore. Avete mai sentito parlare di Shevchenko, l’attaccante del Milan? Adoravo “Sheva”. Amavo l’Italia. Per me, era come un paese delle fiabe dall’altra parte del mondo. Giocare a calcio lì, era qualcosa che non riuscivo nemmeno a immaginare. Sembrava troppo irreale. Tutto ciò che speravo era di giocare nella prima squadra del mio club, lo Zeljeznicar. Uno dei miei allenatori aveva iniziato a chiamarmi Sheva, perché ero bionda e segnavo molti gol. Pensavo: “Beh, mi va bene”.

Poi un giorno, quando avevo 19 anni, si presentò un altro allenatore che mi disse di volermi portare nella Repubblica Ceca. Non volevo lasciare la Bosnia, ma lui mi disse che lì avrei avuto maggiori possibilità di realizzare il mio sogno. A dire il vero, non sapevo nemmeno quale fosse il mio sogno. Volevo solo migliorare. Avevo una grande fiducia in me stesso. La parte più forte del mio corpo era la mia mente. Quando arrivai a Teplice, mi dissi: “Edin, devi lavorare più duramente di questi ragazzi, altrimenti ti manderanno via”.

Mi comprarono per 25.000 euro.

Circa due anni dopo, firmai per il Wolfsburg. Quando giocammo contro il Milan, scambiai la maglia con Sheva.

Poi il Manchester City mi acquistò per 37 milioni.

Poi passai alla Roma.

Sono cresciuto con la guerra. All’improvviso, mi ritrovai a vivere una favola.

Niente è mai impossibile.

Nemmeno portare la Bosnia ai Mondiali.

Vi ricordate il 2014? Probabilmente molti di voi non erano ancora nati. Ma quando ci siamo qualificati per i nostri primi Mondiali, è stato il giorno più bello della nostra vita.

Ricordo che giocammo la partita decisiva di qualificazione in un vecchio stadio in Lituania, e quando l’arbitro fischiò la fine, un gruppo di bosniaci iniziò a scavalcare i muri per correre in campo. Ma i muri erano alti circa due metri, e dovettero saltare giù sul cemento. Ricordo di essermi girato e di averli visti correre tutti verso di noi e di aver pensato: “Mio Dio, questi sono pazzi”.

E poi vidi un ragazzo che correva un po’ più lentamente degli altri. Zoppicava verso di me con le lacrime agli occhi.

Era mio padre.

Gli chiesi: “Papà, cos’è successo?”.

Lui rispose: “Mi sono fatto male al piede atterrando. Ma non preoccuparti. Ora non sento dolore!”. Ci siamo abbracciati e abbiamo pianto.

Purtroppo, la fortuna non era dalla nostra parte in Brasile. Non ve lo ricorderete, ma ho segnato un gol contro la Nigeria che avrebbe dovuto essere convalidato, e all’epoca non c’era il VAR, quindi siamo stati eliminati dal nostro girone. Ma almeno il nostro piccolo paese ha avuto la possibilità di giocare al Maracana. Almeno abbiamo mostrato al mondo chi siamo.

E ora siamo tornati.

Sapete cosa è buffo? Ho compiuto 40 anni a marzo e non ho ancora festeggiato. Sono musulmano, era Ramadan, e poi avevamo delle partite importanti contro il Galles e l’Italia. Così ho pensato: OK, farò di QUESTA la mia festa.

Ricordo quando eravamo sotto 1-0 contro il Galles e ho alzato lo sguardo al tabellone.

85:00

Panico. Il tempo stringeva.

Poi abbiamo ottenuto un calcio d’angolo, e questo ragazzino mi stava marcando, e io ho pensato: “Oh, fantastico!”. Ho deviato la palla in rete, e proprio mentre festeggiavo, mi sono ricordato di aver giocato quattro serie di rigori in carriera. Li avevo persi tutti.

Per fortuna, i nostri giovani sanno come tirare i rigori. Non ci pensano troppo come noi veterani.

Quando abbiamo giocato contro l’Italia a Zenica, avevo tanta paura di Donnarumma. È enorme, sapete? Onestamente non so se sarei riuscito a segnare contro di lui ai rigori, ma poi mi sono fatto male alla spalla destra nell’ultimo minuto dei supplementari e sono dovuto uscire. In realtà non ho visto il nostro primo rigore, perché il nostro fisioterapista mi stava ancora fasciando il braccio al petto. Ero seduto in panchina e tutti gli allenatori mi ostruivano la visuale. Quando la palla è entrata, ho sentito il boato della folla e ho pensato…

Sai cosa? Forse è fortuna. Non guarderò. Non posso guardare. Voglio solo ascoltare la folla. Voglio ascoltare la mia gente.

Poi l’Italia ha sbagliato. Il rumore era fortissimo.

Quando hanno sbagliato un altro rigore, il rumore era pazzesco. Pregavo e pregavo. Riuscivo a vedere solo le spalle dei nostri allenatori.

Poi, quando Esmir si è presentato per calciare il rigore decisivo, il nostro allenatore si è girato e ha detto: “Non riesco a guardare neanche io”.

È venuto da me e mi ha stretto in un abbraccio da orso. Abbiamo avvicinato le teste, chiuso gli occhi e ascoltato…

E poi abbiamo sentito il suono più strano di sempre.

Abbiamo sentito Esmir colpire la palla.

La folla ha fatto: “Ahhhhhhh…”

Gigi l’ha toccata con un dito.

La folla ha urlato “Ohhhhhh…”

Lo stadio è rimasto in silenzio per un istante. È stato il millisecondo più lungo della mia vita.

E poi… un’esplosione.

Urla, fumogeni, fumo e fuochi d’artificio. Gente che saltava. Tutta la nostra panchina è corsa in campo. Ho abbracciato il mio allenatore ancora più forte, ho guardato il cielo e poi ho lanciato l’urlo più forte della mia vita.

“AAAAAAAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

Così per 20 secondi.

Il nostro piccolo paese stava andando di nuovo ai Mondiali.

Arrivare fin qui non è mai stato facile. Non è ancora quando hai 40 anni e la schiena ti urla la mattina dopo e devi di nuovo ricorrere agli antidolorifici. Ma ogni volta che il mio corpo vuole

Ricordo tutte le feste che mi sono perso, tutti i mesi passati lontano dalla mia famiglia, tutte le vacanze estive dedicate ai tornei mentre i miei amici si godevano cocktail in spiaggia. Mentalmente è dura. Le critiche fanno ancora male. Ma quando scendo in campo, mi sento ancora un bambino, uno di voi, con le farfalle nello stomaco e le stelle negli occhi.

E ogni volta, torno alla stessa cosa.

Ne vale la pena.

Tutto quanto.

Senza momenti brutti, quelli belli non arrivano mai.

Quando abbiamo battuto l’Italia, sono andato a salutare alcuni dei miei compagni, quelli con cui avevo giocato in Serie A. Poi sono andato a cercare la mia famiglia sugli spalti. Ho baciato mia moglie. Ho abbracciato i miei genitori. Senza di loro, niente di tutto questo sarebbe successo.

Quella sera, essere a Zenica è stato incredibile. Più sono lontano dalla Bosnia, più la amo. Sono passati 20 anni ormai. Nove dei quali in Italia. I miei figli sono nati a Roma. È ancora la mia seconda casa. Ma ogni volta che vado a trovare i miei genitori a Sarajevo, e mia madre cucina, e ci sono tutti, sono semplicemente felicissimo. Indossando questa maglia, il mio cuore batte in modo diverso.

Gioco per la mia gente. Gioco per i ragazzi e le ragazze per le strade di Sarajevo. Gioco per tutte le diverse culture e religioni che rendono il nostro Paese così bello, anche se c’è ancora chi cerca di dividerci.

Non ci riusciranno mai.

Non per colpa mia. Non per colpa degli adulti. Noi non impariamo mai. È per colpa vostra, ragazzi… Voi non cambiate mai.

Quindi, fammi un ultimo favore, ok?

Che viviate a Sarajevo, a Roma o a Saint Louis… Che siate musulmani, ebrei, cattolici o ortodossi…

Non dimenticate mai da dove venite.

Siete bosniaci. Il mondo è ai vostri piedi.

Vi voglio bene.

Con affetto,

Edin

Foto: Insta Dzeko