Dybala: “Voglio vincere tutto quello che posso con la Roma. Sono curioso di scoprire come potrei comportarmi in campionati importanti come la Liga e la Premier League”

Paulo Dybala è sicuramente uno dei giocatori simbolo della Roma: quando accende la luce e mostra tutto il suo talento anche la Roma mostra la sua versione migliore. Nonostante qualche guaio muscolare che negli ultimi anni ha spesso contraddistinto le sue stagioni, il suo rendimento è stato sicuramente di alto livello. In questo senso aiutano i numeri: in 28 partite di campionato sono 13 le reti e 9 le assistenze, quasi un gol o un assist ogni 90 minuti. In una lunga intervista a The Athletic la Joya ha raccontato la stagione appena conclusa e fissato gli obiettivi.

Sul futuro: “Sono in Italia da quasi 12 anni e sto vivendo un momento incredibile. È difficile per me vedermi lontano dall’Italia perché sono diventato un uomo qui. L’Italia mi ha da tutto. Sarebbe difficile lasciare ma ovviamente c’è anche la curiosità di scoprire come potrei comportarmi in campionati importanti come la Liga e la Premier League”.

Sulla stagione della Roma: “A nessuno piace finire sesto. Avevamo la squadra per finire più in alto. Non sono molto soddisfatto di quello che abbiamo fatto. Avremmo potuto fare di più”. Poi fissa gli obiettivi: “Non ho vinto una Champions League e un’Europa League, ma questo sarà sempre il mio obiettivo. Voglio vincere il più possibile con la Roma”.

Foto: instagram Dybala