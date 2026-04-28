Dybala: “Ritrovare Paredes al Boca sarebbe fantastico. Ma ora gioco per la Roma, devo difendere questa maglia”

28/04/2026 | 18:27:47

L’attaccante della Roma, Paulo Dybala, ha concesso un’intervista a TyC Sports. Queste le sue parole:

“Ricevo messaggi da Paredes e da Cami, sua moglie, che ha un ottimo rapporto con Oriana. Siamo sempre in contatto. Due giorni fa è uscita una mia foto con la maglia del Boca Juniors e l’hanno mandata nel gruppo chiedendo se l’immagine fosse reale o creata con l’IA. Abbiamo riso molto. Sarebbe fantastico, ci mancano tantissimo. Ma non so cosa potrebbe succedere. Abbiamo un’amicizia incredibile e ci piacerebbe passare più tempo con loro. Ora gioco per la Roma, devo difendere questa maglia e non si sa mai”.

Foto: Instagram Roma