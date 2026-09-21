Dybala: “Mio padre è stato il mio primo mentore. Ronaldinho era il mio idolo”

21/09/2026 | 21:15:17

Paulo Dybala ha concesso un’intervista sui social della Roma in occasione dell’uscita del videogame EA FC 27″Chi è stato il mio primo mentore? Mio papà, ovviamente. È stato lui a farmi giocare a calcio per la prima volta, insieme ai miei fratelli. Credo quindi che, a livello umano, siano loro la mia fonte di ispirazione. Ho iniziato a giocare nel mio paese. Con i miei amici giocavamo ovunque. Chi era il mio idolo? Ronaldinho. Mi piaceva molto anche Riquelme, soprattutto la sua esultanza”.

foto x roma