Dybala-Malen già in forma, poi il calo. Ottima Roma per un’ora, ma nel finale rimonta da 0-3 a 3-3 del Cannes

26/07/2026 | 19:36:40

Una bella Roma per oltre un’ora domina l’amichevole con il Cannes. La compagine di Gasperini si porta anche sul 3-0 con una doppietta di Dybala e un gol di Malen già in forma campionato. Poi i cambi, la maggiore freschezza del Cannes, rendono il finale interessante con Lopez che con una doppietta riavvicina sul 2-3 i francesi. In pieno recupero arriva la beffa per la compagine di Gasperini con il 3-3 finale. Con i giallorossi avanti 2-0 arriva l’espulsione polemica per Wesley al 47′ del primo tempo, che ha ricevuto una seconda ammonizione per un lieve fallo a centrocampo che ha lasciato incredulo Gasperini. Buoni spunti però per il Gasp con la doppietta di Dybala e l’asse con Malen già caldo. Da rivedere la fase difensiva.

Foto: sito Roma