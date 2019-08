Dybala, il Manchester United ha fatto il massimo. Ora…

Il Manchester United aspetta che Paulo Dybala sciolga le riserve. E crede legittimamente di aver fatto il massimo per portarlo in Inghilterra, offrendo una cifra di 11 milioni a stagione più eventuali bonus, ulteriore conferma della grande stima e considerazione che i Red Devils hanno nei riguardi di Paulo. Ecco perché lo United ha fiducia che Dybala possa dire sì quando memorizzerà definitivamente di essere fuori dai giochi Juve. La stessa Juve ha l’accordo totale con Lukaku. Ribadiamo il concetto: l’Inter potrebbe tornare in corsa per Lukaku soltanto se Dybala rifiutasse lo United e soltanto se lo United prendesse in considerazione l’offerta presentata (da circa 70 milioni più eventuali bonus) che non comprende, però, la contropartita tecnica fondamentale per le strategie inglesi. Un attaccante con le qualità di Dybala serve, eccome, ben oltre le caratteristiche di Mandzukic che potrebbe essere un’altra pedina in orbita United.

Foto: Juventus Twitter