Dybala festeggia sui social: “La Roma non dovrebbe mai fare notizia per essere in Champions. Godiamoci questo momento”

25/05/2026 | 18:42:30

L’attaccante della Roma, Paulo Dybala, ha voluto festeggiare il termine della stagione con un post sul suo profilo Instagram. Queste le sue parole:

“Una stagione intensa, piena di emozioni, momenti difficili e grande gioie.

Orgoglioso del gruppo, del lavoro fatto insieme e di aver raggiunto un obiettivo importante come la qualificazione in Champions League

Come ho detto ieri, la Roma non dovrebbe mai fare notizia per essere in Champions… ma intanto godiamoci questo momento, perché ce lo siamo meritato.

Grazie ai tifosi per esserci sempre stato, in ogni momento. Il vostro supporto fa davvero la differenza.

Forza Roma”.

Foto: Instagram Roma