Dybala: “Champions? La classifica dice che possiamo farcela”

La Roma spera sempre nella qualificazione alla prossima Champions League. La squadra di Ranieri, in attesa di sapere quando giocherà la Juventus, è a soli tre punti dal quarto posto. Nel corso dei Laureus World Sports Awards, gli Oscar del calcio in corso a Madrid, l’attaccante giallorosso Paulo Dybala ha dichiarato: “La classifica ci dice che possiamo farcela, non è facile. Ci sono moltissime squadre che stanno lottando per un posto e che stanno giocando bene. Io cerco di stare vicino ai miei compagni, speriamo che le squadre che stanno più su in classifica perdano alcuni punti e che possiamo arrivare all’obiettivo della Champions”.

Foto: Instagram Roma