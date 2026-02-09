Dumfries: “Tornerò tra qualche settimana, ma non voglio fissare una data”

10/02/2026 | 00:05:49

Denzel Dumfries ha parlato a NOS del suo ritorno in campo dopo l’infortunio che lo sta tenendo ai box da tre mesi: “Sono davvero nelle ultimissime fasi, quindi spero di rientrare il prima possibile, – ha spiegato l’esterno – . Parliamo di qualche settimana, anche se non voglio fissare una data precisa. Mi alleno già in campo e con il pallone. Comincia davvero a mancarmi il calcio. Mondiali? Assolutamente sì, ci sarò. Per il Mondiale non mi preoccupo affatto” le parole dell’olandese che ha giocato 11 partite con l’Inter in campionato.

foto x inter