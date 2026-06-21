Dumfries: “Real Madrid? Non posso, non dovrei e non voglio dire nulla”

21/06/2026 | 14:57:53

Dumfries prosegue il suo ottimo Mondiale, vittoria larga contro la Svezia ed esterno sempre più protagonista degli Orange. Le sue prestazioni ormai da due anni sono in continua crescita tra Inter e Nazionale, talmente tanto che il suo nome è entrato in orbita Real Madrid, il giocatore però non vuole parlare dei Blancos e del suo futuro: “Non posso, non dovrei e non voglio dire nulla a riguardo. Possono congratularsi con me, fare quello che vogliono, ma ora la mia attenzione è tutta sulla Coppa del Mondo”. Proprio riguardo al torneo in corso le sue intenzione sono chiare: “Sono qui per vincere e sollevare la coppa, voglio trasmettere questo e che il messaggio prenda vita nel gruppo”.

Foto: Instagram Dumfries