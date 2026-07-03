Dumfries: “Delusi dall’eliminazione, ma l’Olanda tornerà più forte”

03/07/2026 | 22:42:25

Dumfries è intervenuto sui social tornando sull’eliminazione dell‘Olanda: “Abbiamo iniziato questa Coppa del Mondo con con le migliori intenzioni e con un obiettivo: rendere orgogliosi i Paesi Bassi. Sfortunatamente, non è stato quello che avevamo sperato. La delusione è grande e questa sensazione resterà ancora a lungo. Ma una cosa non cambia mai: l’orgoglio della possibilità di indossare la maglietta Oranje. Ora è il momento di riflettere, imparare da questo momento e metterlo alle spalle. Faremo tutto il possibile per tornare più forti. Grazie per tutto il supporto, nel bene e nel male”.

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