Dugarry duro contro Greenwood: “Si sta prendendo gioco di tutti, è una vergogna”

05/05/2026 | 11:54:22

L’ex calciatore del Marsiglia, Cristophe Dugarry, ha concesso un intervista a RMC Sport. Queste le sue parole su Greenwood a seguito della pesante sconfitta contro il Nantes:

“Faccio appello all’orgoglio. Questo ragazzo era stato messo da parte dalla squadra, ha commesso un grave errore prima che il Marsiglia lo acquistasse, e il club si è preso un rischio ingaggiandolo . Avrebbe potuto non giocare mai più a calcio. Tutti hanno fatto del loro meglio per rimetterlo in forma… e lui si sta prendendo gioco di tutti, è una vergogna. Quello che ha fatto contro il Nantes è vergognoso”.

Foto: Instagram Marsiglia