Dugarry attacca De Zerbi: “Cinque anni di contratto con il Tottenham sono una rapina senza maschera”

15/09/2026 | 16:50:06

Christophe Dugarry, ex calciatore di Milan, Barcellona e Marsiglia, non ha risparmiato De Zerbi in un intervento a RMC Sport: “Non ho mai capito quale sia davvero il suo livello. Mi dicono che abbia fatto bene a Brighton, Sassuolo e in altri club, ma per me non rappresenta ancora una garanzia assoluta per allenare le grandi squadre. Ha firmato un contratto di cinque anni: quella che ha fatto è una vera e propria rapina, senza nemmeno bisogno di indossare la maschera. È incredibile”.

foto x tottenham