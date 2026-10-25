Due graffi di Mbappé: il Clasico è del Real Madrid

25/10/2026 | 23:02:17

Termina in una vittoria dei Blancos per 2-1 il Clasico tra Barcellona e Real Madrid. Un primo tempo all’insegna dell’equilibrio, con nessuna delle due squadre capace di prendere in mano il match. I Blancos, però, nei minuti finali del primo tempo riescono a colpire i padroni di casa in contropiede, portandosi in vantaggio al 41′ con Mbappé.

Nella ripresa, poco Real Madrid e tanto Barcellona. Alla ricerca del gol del pareggio, i blaugrana chiudono gli avversari nella propria metà campo e al 61′ trovano la rete dell’1-1 con Raphinha, ristabilendo così la parità. Nonostante il Barcellona continui a dominare il match anche dopo il pareggio, il Real Madrid trova il gol del definitivo 2-1 ancora con Mbappé, che deve soltanto buttare il pallone in rete su assist di Camavinga.

Foto: X Real Madrid