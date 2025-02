Ds Chelsea: “Maresca? Non ci sono problemi. Sta facendo un ottimo lavoro”

Nel corso di un’intervista rilasciata a Bloomberg Tv, Goldstein , ds del Chelsea, ha parlato della situazione generale del club e ha espresso massima fiducia nei confronti di Enzo Maresca dicendo che il momento è complicato ma la squadra ha tutte le qualità per raggiungere senza problemi un posto in Champions League. “Il Chelsea ha iniziato la stagione molto bene. Le ultime sei settimane ci sono servite per trovare un po’ più di equilibrio. Ma Enzo ha chiaramente fatto un ottimo lavoro nel compattare la squadra, facendo emergere il talento. Ovviamente ci ricordiamo che il Chelsea è sesto, ma siamo molto ottimisti su come andrà a finire la stagione”.

Foto: sito Chelsea