Ds Brescia: “Su Crespi c’è un cauto ottimismo. Speriamo che possa risolversi tutto presto”

26/07/2026 | 17:15:13

Il direttore sportivo dell’Union Brescia, Andrea Ferretti ha commentato al Giornale di Brescia la situazione inerente all’attaccante Valerio Crespi. Come da comunicato di ieri del club, il giocatore deve fermarsi per problemi cardiaci.

Le sue parole: “Su Crespi c’è cauto ottimismo circa il fatto che tutto si possa risolvere nel più breve tempo possibile e anche per questo non facciamo alcuna valutazione di mercato in questo senso”.

Il direttore sportivo parla poi del mercato portato avanti finora e dei possibili nuovi interventi: “Ci sentiamo pronti a fare bene e vincere il campionato, partendo da un 80% della squadra confermata dallo scorso anno che è arrivata fino alla finale dei play off”.

Foto: X Brescia