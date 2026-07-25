Ds Bayern su Olise: “Le voci sul Real Madrid? Non è assolutamente un tema che ci riguarda”

25/07/2026 | 21:25:34

Il Real Madrid ha un sogno proibito, quello di strappare la stella francese, Michael Olise, al Bayern Monaco. Magari grazie alla buona parola di Mbappé. Ma il ds del club tedesco, Christoph Freund, non è dello stesso avviso. Il dirigente ha affrontato il tema del futuro di Michael Olise,, rispondendo secco alla Bild: “Le voci sul Real Madrid? Non è assolutamente un tema che ci riguarda. Non vediamo l’ora che Michael torni dalle vacanze. Avrà un ruolo importante nel Bayern in questa stagione, proprio come in quella passata”.

Foto: Instagram Bayern