DRIBBLING E SENSO DEL GOL: LAPPALAINEN, L’ESPLOSIONE A MONTREAL E IL BOLOGNA NEL FUTURO

Il calcio finlandese è in costante evoluzione. La Nazionale scandinava pochi giorni fa ha perso di misura (1-2) contro gli azzurri di Roberto Mancini restando comunque al secondo posto nel girone J delle qualificazioni ai prossimi europei, il centravanti Teemu Pukki ha già siglato 5 marcature personali nei primi 4 match di Premier League con il suo Norwich e, oltreoceano, c’è un altro interessantissimo ragazzo, Lassia Lappalainen, che sta ben figurando con la maglia del Montreal Impact. Ma andiamo per ordine: Lappalainen nasce a Espoo, nel distretto di Helsinki, il 24 agosto del 1998. Sin da subito inizia a giocare a calcio e a innamorarsi di questo sport. La sua famiglia lo sostiene costantemente nelle sue scelte e all’età di 10 anni entra a far parte del settore giovanile del Klubi 04. L’esterno offensivo, dotato di buon dribbling e senso del gol, plasma il proprio talento facendosi notare anche per personalità e carisma. Nel 2017, infatti, viene acquistato dall’HJK Helsinki, club più importante di tutta la Finlandia che lo inserisce nel proprio prolifico vivaio. A quel punto Lappalainen ha a disposizione una grandissima chance per poter affermarsi nel calcio che conta e in particolar modo in Patria. Occasione che il ragazzo sfrutta a pieno e, con giocate di qualità e assist per i compagni, riscalda i gelidi campi finlandesi.

Finalmente giunge il momento del debutto in prima squadra, l’impatto è dei migliori e il classe 1998 dimostra di poter fare la differenza. Lo spazio a disposizione è ristretto e così si trasferisce in prestito al Rovaniemen Palloseura, formazione con la quale realizza 12 marcature personali in 39 presenze. Numeri che spingono l’Helsinki ha riportarlo a casa e a confermarlo. Lo scorso 3 marzo inizia da protagonista e con una maglia da titolare la Veikkausliiga, le sue performance confermano l’esponenziale crescita e il bottino è di 16 presenze e 3 sigilli. Dopo aver siglato una doppietta nelle qualificazioni di Champions League nella sfida vinta 3-0 contro l’Havnar Bóltfelag, su di lui piomba con prepotenza il Bologna. L’attento gruppo scouting del club felsineo lo segnala alla dirigenza che in poco tempo lo acquista interamente versando nelle casse dell’Helsinki una cifra vicina al milione di euro. La società di Joey Saputo, però, lo gira immediatamente in prestito al Montreal Impact, compagine canadese sempre di proprietà del presidente rossoblu. Lappalainen in poco tempo si ritrova a giocare in un campionato comunque più competitivo come la Major League Soccer e non delude le attese: doppietta all’esordio contro il Philadephia Union, prima rete siglata dopo solo 4 minuti di gioco. Il giovane si ripete, ancora con una doppietta, il 18 agosto contro l’FC Dallas. Il tecnico Wilmer Cabrera gli affida le chiavi dell’attacco e il 21enne non si tira indietro. Il rendimento è in costante crescita e i numeri sono dalla sua parte (4 reti in 7 partite disputate). L’esplosione a Montreal, ovviamente, fa sorridere non poco anche il Bologna che molto presto, probabilmente a giugno 2020, potrebbe già far rientrare alla base il talento finlandese.

Foto: Montreal Impact Twitter