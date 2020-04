Dramma Reims: morto suicida il medico Gonzalez, era positivo al Coronavirus

Lo Stade de Reims e il calcio francese piangono la scomparsa di Bernard Gonzalez. Il medico della squadra di Ligue 1 si è suicidato nelle scorse ore: l’uomo, positivo al Coronavirus, si trovava in quarantena a casa con sua moglie, anch’essa infetta. Gonzalez ha lasciato una lettera dettagliata in cui, come rivela la stampa transalpina (tra cui L’Equipe e Le Parisien), ha spiegato l’attinenza tra il suo gesto e la contaminazione. “Mi mancano le parole, sono sbalordito, in ginocchio. Bernard si prendeva cura di noi da oltre vent’anni, perdiamo un grande uomo e un professionista straordinario”, il pensiero del presidente del Reims Jean-Pierre Caillot.

https://twitter.com/StadeDeReims/status/1246878278608183298

https://twitter.com/StadeDeReims/status/1246885049271803904

Foto: sito ufficiale Reims