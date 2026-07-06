Dragusin-Fiorentina, le cifre dell’ingaggio

06/07/2026 | 16:26:12

Dragusin arriverà nelle prossime ore a Firenze per sottoporsi alle visite mediche, come abbiamo spiegato già ieri il difensore arriva in prestito con obbligo di riscatto per una trattativa non lontana dai venti milioni di euro, e sicuramente superiore ai 15, la stessa formula che il Tottenham aveva proposta a gennaio e non era stata accettata. Un vecchio pallino di Paratici, un rinforzo ulteriore per la difesa. Secondo Passione Fiorentina il difensore arriva in prestito oneroso di 1,5 milioni con diritto di riscatto fissato a 17,5 milioni che scatta alla presenza 22. Per il centrale difensivo un contratto di 5 anni a 2 milioni netti a stagione per 5 anni.

foto insta dragusin