Dovbyk saluta il Girona: “Ringrazio il club per la fiducia. È stata una grande avventura quest’anno”

A pochi giorni dall’ufficializzazione come nuovo giocatore della Roma, Dovbyk ha salutato il Girona e i suoi ex tifosi, attraverso il proprio profilo Instagram: “Voglio ringraziare il Girona per la fiducia che mi ha dato e i tifosi per aver sostenuto la squadra nei momenti difficili. È stata una grande avventura e sono molto orgoglioso di aver fatto parte di questa storia. Una squadra con un grande cuore”.

Foto: instagram Dovbyk