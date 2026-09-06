Dovbyk: “Giocare con Piccoli è facile. Gasperini? A volte migliora i giocatori, altre no”

06/09/2026 | 21:10:11

Dovbyk ha parlato in conferenza stampa: “Sono felicissimo per questo primo gol al Dall’Ara, soprattutto perché è valso il pareggio, ma sono dispiaciuto per il pareggio perché un punto non è abbastanza. Sto bene, magari ad inizio stagione non ero al 100% e dovevo crescere, ma ora sto bene. Giocare con Piccoli è davvero facile. Non è un problema giocare con lui perché abbiamo lo stesso obiettivo che è fare gol per il bene del Bologna. Penso di essere migliorato dal punto di vista della mentalità (ride, ndr). Ha migliorato molti giocatori, è un ottimo allenatore. A volte molti crescono sotto di lui altre volte no, con Malen ci è riuscito”.

foto x bologna