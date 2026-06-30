Dovbyk: “Era tutto fatto con l’Atletico, poi scelsi la Roma per De Rossi. Il suo esonero dopo 3 partite fu irreale”

30/06/2026 | 23:25:48

Artem Dovbyk, attaccante della Roma, ha parlato al canale Youtube Rosso Diretto del suo approdo in giallorosso.

Le sue parole: “Con l’Atletico era praticamente tutto concordato, poi improvvisamente non arrivavano più risposte. Nel frattempo mi chiamò De Rossi e tra noi nacque subito una connessione. Gli dissi che avrei aspettato ancora un po’ l’Atletico, ma quando capii che la situazione era bloccata gli diedi la mia parola e scelsi la Roma. Anche quando l’Atletico tornò a cercarmi, ormai avevo deciso. Non avrei mai immaginato che De Rossi sarebbe stato mandato via dopo appena tre partite. Dopo Totti è la più grande leggenda della Roma. Mi sono chiesto come fosse possibile esonerare una figura del genere così presto. Per me è stato qualcosa di irreale”.

Foto: Instagram Roma