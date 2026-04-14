Dovbyk: “E’ difficile riprendersi quando si hanno tante cose in testa, ma tornerò più forte”

14/04/2026 | 22:05:54

Artem Dovbyk ha parlato su Instagram tornando sul suo infortunio: “E’ difficile riprendersi quando ci sono così tante cose nella testa. Bisogna essere più forti mentalmente e fisicamente. Per questo credo che tornerò ancora più forte. Il mio atteggiamento non è cambiato, perché ho sempre ho approcciato a tutta la situazione in modo professionale. Gli infortuni fanno parte del calcio. Quando subisci un infortunio, devi prestare maggiore attenzione alle aree in cui ci sono problemi ed essere più attento nella preparazione dell’allenamento. Cosa mi aiuta? La famiglia, le persone intorno a te che ti aiutano durante il recupero. Il fisioterapista, il tuo all’allenatore e gli amici che ti chiamano per chiederti come stai e come sta andando il recupero. Penso sia normale, è così per tutti”.

Foto: Instagram Roma