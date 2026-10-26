Ufficiale: Douvikas rinnova con il Como fino al 2031

26/10/2026 | 11:49:07

Il Como ufficializza il rinnovo di Douvikas attaccante greco lariano fino al 2031. Questo il comunicato del club: “Como 1907 è lieto di annunciare che l’attaccante Tasos Douvikas ha firmato un nuovo contratto con il club fino al 2031.Da quando è approdato sulle rive del Lago di Como nel mercato invernale della stagione 2024/25, Douvikas ha collezionato 68 presenze con la maglia BiancoBlu, mettendo a referto 27 gol e cinque assist in tutte le competizioni.Nello scorso campionato l’attaccante greco ha realizzato 14 reti, terminando la stagione come il secondo miglior marcatore della Serie A. In questa stagione, Douvikas ha segnato in tutte le prime tre giornate della League Phase di UEFA Champions League, nella stagione del debutto nella competizione sia per lui che per il Como 1907.Commentando il rinnovo di contratto, Tasos ha dichiarato: “Sono molto felice di proseguire il mio percorso con il Como, mi sono trovato bene sin dai primi momenti e ho percepito subito l’ambizione del club. Sono cresciuto molto da quando sono arrivato grazie a mister Fàbregas e il suo staff, questo gruppo per me è come una grande famiglia. Voglio continuare ad aiutare la squadra dando il meglio di me”.Cesc Fàbregas, Head Coach del Como 1907, ha commentato: “Tasos fin dal primo giorno a Como ha mostrato una grande mentalità e il risultato si è visto sul terreno di gioco. È un ragazzo sempre positivo, con tanta ambizione e cultura del lavoro. Siamo felici di poter annunciare il suo rinnovo”.

Foto: instagram Como